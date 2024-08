Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: attentes dépassées, mais les coûts augmentent information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - ING a annoncé jeudi un bénéfice net trimestriel en baisse mais supérieur aux attentes, même si c'est l'augmentation de ses dépenses opérationnelles qui semble inquiéter le plus les investisseurs.



Le groupe bancaire néerlandais a fait état ce matin d'un bénéfice net de 1,75 milliard d'euros, en baisse de 17% par rapport aux 2,15 milliards d'euros oubliés un an plus tôt.



A titre de comparaison, le consensus anticipait un profit d'environ 1,64 milliard d'euros.



Mais certains analystes mettent en évidence la montée des coûts de l'établissement, qui ont grimpé de 8,5% sur le trimestre pour atteindre 2,85 milliards d'euros, principalement sous l'effet des tensions salariales et des investissements marketing.



Son ratio de solvabilité CET 1 s'est par ailleurs établi à 14%, constituant là encore une déception puisque le consensus visait 14,2%.



S'agissant de ses perspectives, le groupe de services financiers a déclaré viser un produit net bancaire d'au moins 22 milliards d'euros cette année pour des coûts annuels de l'ordre de 12 milliards d'euros.



A la Bourse d'Amsterdam, le titre ING perdait quasiment 2% dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées ING GROUP 16,52 EUR Euronext Amsterdam -1,36%