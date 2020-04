Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : assemblée générale des actionnaires confirmée au 28/04 Cercle Finance • 14/04/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le groupe ING confirme qu'il tiendra son assemblée générale des actionnaires le 28 avril. Il incite cependant ses actionnaires à ne pas assister à l'assemblée en personne : seul un nombre 'limité' de dirigeants et de membres du conseil d'administration assisteront à l'événement. En raison de la pandémie de Covid-19 en cours, ING encourage ainsi les actionnaires à voter en ligne avant l'assemblée.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -1.68%