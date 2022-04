Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: accord finalisé avec Boursorama information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - ING et Boursorama, filiale de Société Générale, annoncent avoir signé un accord pour permettre aux clients d'ING de rejoindre Boursorama et de bénéficier d'un processus d'ouverture de compte simplifié et d'offres exclusives.



L'accord prévoit également le transfert à Boursorama de contrats d'assurance-vie (produits d'investissement), pour lesquels ING agit en qualité de courtier auprès de Generali Vie. Les crédits immobiliers et à la consommation ne sont pas inclus.



L'accord fait suite à la décision d'ING, en décembre 2021, de quitter le marché français de la banque de détail, sortie qu'il a pour objectif de finaliser d'ici fin 2022. L'établissement néerlandais poursuivra néanmoins ses activités de wholesale banking en France.





