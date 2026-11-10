ING a racheté plus de 2,75 millions d'actions la semaine passée

ING annonce avoir racheté au total 2 755 000 actions la semaine dernière, à un prix moyen de 28,64 EUR, pour un montant total de 78,91 MEUR, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,65 MdEUR annoncé le 29 octobre.

Depuis le lancement de ce programme, la banque néerlandaise a racheté au total 3 805 000 actions, à un prix moyen de 28,62 EUR, pour un montant total de 108,91 MEUR, soit environ 6,60% de la valeur totale maximale du programme.