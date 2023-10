Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: a finalisé un rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 09:24









(CercleFinance.com) - ING a annoncé aujourd'hui avoir finalisé le programme de rachat d'actions annoncé le 11 mai 2023. Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre du programme est de 121.317.501 actions ordinaires au prix moyen de 12,91 E pour un montant total de 1.566.192.128,93 E.



Au cours de la dernière semaine du programme, du 9 octobre 2023 au 13 octobre 2023 inclus, 2 931 623 actions ont été achetées. Ces actions ont été rachetées au prix moyen de 12,66 E pour un montant total de 37 115 883,60 E.



Au total, 104,41 % de la valeur totale annoncée du programme de 1,5 milliard d'euros ont été achetés.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.45%