ING : 3,45 millions d'actions rachetées la semaine dernière

(CercleFinance.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1744 millions d'euros annoncé le 1er octobre, il a racheté 3,45 millions d'actions du 1er au 5 novembre, au prix moyen de 13,36 euros soit un montant de plus de 46,1 millions d'euros. Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme se monte à ce jour aux environs de 35 millions, pour un montant total de près de 452,2 millions d'euros. Environ 25,9% de la valeur totale maximale du programme de rachat d'actions a ainsi été réalisée.

