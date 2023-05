InfraVia lance un fonds dédié aux métaux critiques avec l'appui de l'Etat

(AOF) - InfraVia Capital Partners a annoncé le projet de lancement d’un fonds dédié aux métaux critiques. Il est destiné à investir dans les métaux critiques afin de soutenir la transition énergétique et de sécuriser les approvisionnements de l'industrie française et européenne. Le fonds investira, en France et à l'international, dans les chaînes d'approvisionnement des métaux critiques (notamment lithium, nickel et cobalt). Les investissements couvriront des projets portant sur toute la chaîne de valeur ajoutée de ces métaux - de l'extraction à la transformation et au recyclage.

InfraVia envisage un premier closing du fonds à hauteur de 1 milliard d'euros d'ici à la fin de l'année 2023, pour une taille cible de 2 milliards d'euros, une taille qui lui permettra d'investir à l'échelle des enjeux industriels. Avec une durée initiale de 25 ans, le fonds se place également dans un " temps industriel " de long terme.

L'État a décidé de soutenir cette initiative en mobilisant 500 millions d'euros du plan France 2030 que pilote le secrétariat général pour l'investissement. La Caisse des Dépôts et Consignations sera l'opérateur de cet investissement.

Au-delà de l'État, les investisseurs du fonds seront les industriels du secteur les plus directement concernés ainsi que les nombreux investisseurs institutionnels soucieux de participer à la transition énergétique.

Bruno Le Maire a déclaré : " La création de ce fonds viendra renforcer les atouts de l'industrie française dans la compétition mondiale pour les technologies vertes. Il s'inscrit dans la continuité du projet de loi industrie verte que nous portons pour réindustrialiser notre pays et en faire le champion européen de ces technologies. Il permettra aussi d'accélérer la montée en puissance de la place de Paris comme leader européen sur le financement minier responsable, dans le cadre de notre stratégie finance durable. "