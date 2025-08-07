Infratil, le fonds public néo-zélandais, se retire de RetireAustralia dans le cadre d'un accord de 551 millions de dollars avec Invesco

L'investisseur en services publics nationaux Infratil IFT.NZ et le fonds de pension de l'État néo-zélandais ont convenu de vendre l'ensemble de leurs parts dans un village de retraités situé de l'autre côté de la mer de Tasmanie pour 845 millions de dollars australiens (551,11 millions de dollars).

Infratil IFT.NZ a déclaré vendredi qu'il s'attendait actuellement à empocher 300 millions de dollars australiens du produit de la transaction, alors qu'il continue à travailler pour atteindre son objectif de désinvestissement de 1 milliard de dollars néo-zélandais (596,20 millions de dollars).

Le New Zealand Superannuation Fund et Infratil, une société qui investit dans des actifs d'infrastructure, ont formé un consortium à parts égales en 2014 pour racheter RetireAustralia pour 640,2 millions de dollars australiens.

Les entités néo-zélandaises vendent maintenant 100 % de l'opérateur de village de retraite à l'entreprise mondiale d'investissement immobilier de la société américaine Invesco

IVZ.N .

Malgré des perspectives positives pour RetireAustralia, Infratil a déclaré que la taille de l'entreprise ne correspondait plus à sa stratégie de portefeuille.

"Avec une capitalisation boursière dépassant désormais les 11 milliards de dollars néo-zélandais, et malgré des perspectives positives pour l'entreprise, il est de plus en plus difficile pour un investissement de cette taille de produire des rendements significatifs pour les actionnaires d'Infratil", a déclaré la société vendredi.

Infratil a ajouté qu'elle s'attendait à enregistrer une perte comptable d'environ 80 millions de dollars néo-zélandais pour la vente, sur la base d'une valeur comptable de 404 millions de dollars néo-zélandais à la fin du mois de mars.

(1 $ = 1,5333 dollar australien) (1 $ = 1,6776 dollar néo-zélandais)