Infrastructures gazières : Vinci remporte un contrat de 400 M EUR au Canada

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le géant français du BTP, Vinci, a remporté un contrat de 400 millions d'euros pour concevoir et construire un réservoir de gaz naturel liquéfié au Canada, a-t-il annoncé vendredi.

Vinci Construction, la filiale de travaux du groupe, s'est vu attribuer par la joint-venture JGC Fluor BC LNG II, "un contrat portant sur l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction d’un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 225.000 mètres cubes à Kitimat, en Colombie-Britannique", a annoncé le groupe dans un communiqué.

"Ce contrat d'environ 400 millions d'euros s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet d'extension de LNG Canada, le premier terminal d'exportation de GNL à grande échelle du Canada", précise le groupe français.

Sa filiale Vinci Construction "a déjà réalisé et mis en service en 2025 le premier réservoir du site, d'une capacité identique de 225.000 mètres cubes".

Ce nouveau réservoir, qui va permettre de doubler la capacité de production du terminal méthanier, va permettre au Canada d'accélérer ses exportations de GNL.

Fin septembre, le géant britannique des hydrocarbures Shell et ses partenaires parties prenantes dans le projet, avaient annoncé l'extension de ce vaste projet canadien de GNL, et un potentiel renforcement des livraisons vers l'Asie.

Situé à Kitimat (Colombie-Britannique), sur la côte pacifique du pays, LNG Canada permet d'acheminer du GNL en Asie via un trajet plus court que celui en provenance du golfe du Mexique aux États-Unis, via le canal de Panama.

La filiale construction du groupe a déjà livré quelque 23 réservoirs de ce type au cours des 20 dernières années.