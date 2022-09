Infranity nomme Patrick Liedtke chef économiste & chief client officer

(AOF) - Infranity nomme Patrick Liedtke en tant que chef économiste et chief client officer. Il rejoint le comité exécutif de la société. Après une carrière de près de dix ans au sein de BlackRock, Patrick Liedtke rejoint la société de gestion d'actifs spécialisée dans les infrastructures. Il aura la charge de développer les relations avec les investisseurs et d’établir la recherche économique sur l'environnement macro-économique et les tendances de marché en lien avec les activités d’Infranity.

Philippe Benaroya, président d'Infranity, a déclaré : "Fort de 25 ans d'expérience à la tête d'entreprises financières, Patrick nous apporte une vision complète des tendances émergentes de l'investissement en infrastructures et une analyse large des problématiques économiques les plus pressantes. Son expérience globale en distribution va accélérer la croissance d'Infranity".