Infranity lève 1,5 milliard d'euros pour son quatrième fonds de dette senior d'infrastructure

(Zonebourse.com) - Infranity, société de gestion spécialisée dans les infrastructures durables et faisant partie de Generali Investments, annonce la clôture finale du quatrième millésime de sa stratégie de dette senior d'infrastructure. Avec un total de 1,5 milliard d'euros d'engagements levés pour ce quatrième millésime et ses véhicules de co-investissement, la stratégie atteint son objectif de collecte, témoignant de la confiance renouvelée des investisseurs dans la plateforme de dette d'infrastructure d'Infranity.

Ce quatrième millésime s'appuie sur l'expérience reconnue d'Infranity en matière de dette senior d'infrastructure et fait suite à la clôture réussie du millésime précédent en 2023. Il vise à générer des rendements attractifs à long terme, ajustés du risque, en finançant des actifs et des entreprises du secteur des infrastructures en Europe.

Le déploiement du quatrième millésime est déjà bien avancé, avec 16 investissements réalisés sur le marché européen des infrastructures, bénéficiant des capacités éprouvées d'Infranity en matière de sourcing et d'exécution. La stratégie cible des opportunités d'investissement alignées sur les grandes tendances structurelles qui façonnent l'économie européenne, parmi lesquelles la transition énergétique, la transformation numérique, la mobilité décarbonée, les infrastructures environnementales ainsi que les secteurs de l'eau et des déchets. Ces investissements reposent sur une approche rigoureuse de la sélection des crédits et de la construction du portefeuille.

Ce nouveau millésime a attiré les engagements de plusieurs investisseurs institutionnels de premier plan, dont un nombre important d'investisseurs historiques de long terme ayant renouvelé leurs engagements.

Depuis sa création, Infranity poursuit le développement de sa plateforme de dette d'infrastructure en s'appuyant sur ses capacités étendues de sourcing et son expertise en investissement, afin de proposer des solutions de financement couvrant un large éventail de secteurs d'infrastructure européens. En octobre 2026, la stratégie de dette senior d'infrastructure investment grade d'Infranity avait levé plus de 6,65 MdsEUR.

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