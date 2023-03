Infranity lance un fonds de dette de 370 millions d'euros

Le total des actifs sous gestion d'Infranity s'élève désormais à près de 8 milliards d'euros. La société s'adresse à plus de 40 LPs situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Le lancement de ce fonds intervient juste après la création d'un autre fonds de dette senior de ce même type au troisième trimestre 2021 et après que le fonds phare de dette senior, millésimé 2019, ait atteint son plein déploiement à hauteur de 2 milliards d'euros.

(AOF) - Infranity, société de gestion d’actifs spécialisée dans l’investissement durable dans le secteur des infrastructures (rattachée à l'écosystème de sociétés de gestion d'actifs de Generali Investments) annonce le lancement d'un fonds dédié investi en dette d’infrastructure pour un montant 370 millions d’euros. Avec la participation de son actionnaire, Generali et un investisseur international, ce fonds investira dans de la dette senior investment grade contribuant activement aux énergies renouvelables et à la transition numérique en Europe.

