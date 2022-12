Infranity et Enpal signent une solution de financement de 120 millions d’euros

(AOF) - Infranity, société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement durable dans le secteur des infrastructures et Enpal fournisseur de solutions d’énergie solaire aux particuliers, annoncent la signature d’une solution de financement sous la forme d’un prêt « Holdco » d’un montant maximal de 120 millions d’euros. Cette facilité de financement contribuera au refinancement de plus de 30,000 nouvelles centrales solaires, de systèmes de stockage d'énergie et de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Fondée en 2017, Enpal est une licorne européenne dédiée au développement de solutions de production d'énergie solaire aux particuliers. Avec plus de 25.000 clients, Enpal propose un pack complet composé notamment d'un système photovoltaïque, d'un stockage d'énergie, de chargeurs de véhicules électriques et des gestionnaires d'énergie intelligents.