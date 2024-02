Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infotel: progression de plus de 2% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Infotel affiche pour l'ensemble de l'exercice 2023, un chiffre d'affaires en progression de 2,4% à 307,5 millions d'euros, bénéficiant de la hausse conjuguée des activités services (+2,1%) et logiciels (+9,6%).



Pour 2024, le groupe anticipe un premier semestre stable, avec une reprise des investissements et un rebond de la croissance attendu au second semestre. Parallèlement, il prévoit sur l'année un maintien de sa rentabilité à un niveau équivalent à 2023.



Par ailleurs, Infotel indique que Josyane Muller, directrice financière, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2023. Elle sera remplacée dans ses fonctions par le directeur général Éric Fabretti et conserve ses fonctions d'administratrice.





Valeurs associées INFOTEL Euronext Paris -5.19%