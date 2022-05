Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infotel: progression de 15% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - Infotel affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 en progression de 15,3% à 74,4 millions d'euros, reflétant une activité très soutenue dans l'ensemble des secteurs d'intervention du groupe.



Dans les services, la croissance de l'activité ressort à +15,6%, le groupe précisant d'ailleurs que l'ensemble des secteurs bénéficie d'un pricing power lié à la juniorisation des équipes de certains centres de service.



'L'assemblée générale a entériné le versement d'un dividende de 1,60 euro par action', précise à cette occasion le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile au Big Data.





