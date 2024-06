Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infotel: prise de participation au capital d'Altanna information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Infotel annonce une prise de participation à hauteur de 30% dans le capital d'Altanna, expert des solutions d'infrastructures IT complexes, employant plus de 50 collaborateurs et implanté à Paris, Lyon et Lille.



Altanna a développé une offre qui intègre plusieurs domaines clés de compétence IT tels que les applicatifs, le cloud, la cybersécurité et les infrastructures. Il a réalisé un chiffre d'affaires de deux millions d'euros en 2023 et projette quatre millions d'euros cette année.



Cette acquisition est financée intégralement en numéraire sur fonds propres, et doit être effective début juillet. Le contrat prévoit une option permettant l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d'Altanna dans un délai de trois ans.





Valeurs associées INFOTEL 42,60 EUR Euronext Paris 0,00%