INFOTEL n'est pas en mesure de préciser des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité

(AOF) - Infotel enregistre une activité en croissance de 5% à 65,97 millions d'euros au premier trimestre 2020, malgré la pandémie liée au Covid-19 dont les premiers effets ont été observés durant le mois de mars 2020, interrompant un début d'année qualifié de prometteur. Les secteurs qui ont été immédiatement impactés sont l'Industrie avec Airbus et PSA, et les Services / Transports avec Air France, représentant 30 % du chiffre d'affaires total du groupe en 2019.

Dès l'annonce de l'arrêt ou de la suspension de projets chez les clients, le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes a immédiatement pris les mesures nécessaires pour affronter cette situation : activité partielle, réduction de la sous-traitance, recours au télétravail, prise de RTT et de congés, arrêt des embauches.

Compte tenu du ralentissement économique actuel et des incertitudes liées à la suite de la pandémie, Infotel anticipe un niveau d'activité en recul au deuxième trimestre. Le groupe n'est pas en mesure de préciser des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Sans aucune dette financière et disposant d'une trésorerie nette à fin mars 2020 de 77,5 millions d'euros, Infotel juge avoir les ressources nécessaires pour traverser cette crise et poursuivre son développement. En vue du redémarrage progressif de l'activité, sauf reprise de la pandémie, Infotel s'efforce de maintenir l'ensemble de ses équipes et n'a procédé à aucun licenciement économique.

L'Assemblée générale tenue à huis clos ce jour a décidé de baisser le dividende de 34 % à 1,05 euros.

