Infotel: entrée dans le segment Euronext Tech Leaders information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 13:43

(CercleFinance.com) - Infotel annonce intégrer le segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus d'une centaine d'entreprises Tech en forte croissance, cotées sur l'un des sept marchés opérés par Euronext en Europe, et sélectionnées sur des critères de croissance et d'expertise technologique.



Cet indice permet de valoriser les sociétés européennes Tech les plus performantes et de renforcer la diversification vers l'Europe des portefeuilles de valeurs technologiques des investisseurs internationaux.



'L'intégration à cet indice européen nous permet d'accroître notre visibilité auprès d'investisseurs internationaux et de favoriser la liquidité sur le titre', souligne Bernard Lafforet, le président de la société d'aide à la transformation digitale.