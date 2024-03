Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infotel: en recul après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Infotel recule de 2% au lendemain de la publication d'un résultat net part du groupe en retrait de 11% à 18,1 millions d'euros pour 2023, avec une marge opérationnelle courante en baisse d'un point à 8,9% du chiffre d'affaires.



L'année a été marquée par un contexte économique moins dynamique et le ralentissement des investissements dans le secteur bancaire à compter du deuxième trimestre, pour se solder par une croissance du chiffre d'affaires annuel de 2,4% à 307,5 millions.



Le conseil d'administration proposera lors de l'AG du 22 mai le versement d'un dividende de deux euros par action au titre de 2023. Pour 2024, Infotel anticipe un premier semestre stable, puis un rebond de l'activité en seconde partie d'année.





