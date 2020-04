Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infotel : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 16/04/2020 à 15:41









(CercleFinance.com) - Le titre Infotel avance ce jeudi de +2,4%, alors que l'analyste EuroLand Corporate annonce revoir à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, estimant que, concernant l'impact du Covid-19, 'un point bas devrait être atteint au T2'. Le broker reste cependant à l'achat sur la valeur. Sa cible passe ainsi de 48,60 à 37 euros. 'Au global, nous estimons que le T2 devrait atteindre un point avec une reprise très progressive sur le reste de l'exercice. Infotel bénéficie néanmoins d'un niveau de trésorerie nette de 74,6 ME à fin décembre 2019 (sans dette) qui lui permet d'affronter la crise relativement sereinement', relève EuroLand Corporate.

Valeurs associées INFOTEL Euronext Paris +2.31%