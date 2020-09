Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infotel : en baisse, un broker passe à 'Accumuler' Cercle Finance • 18/09/2020 à 12:14









(CercleFinance.com) - Le titre Infotel recule ce vendredi de -1%, alors que l'analyste EuroLand Corporate annonce revoir sa recommandation sur le titre Infotel, passant d'Achat à 'Accumuler', tout en confirmant sa cible de 42 euros. 'Le groupe annonce qu'il devrait afficher une baisse de CA entre -7 et -8% sur 2020 (soit un S2 entre -10,5% et -12,5%) tout en maintenant un niveau de marge opérationnelle courante équivalent à 2019, soit 9,0% (impliquant une très forte amélioration à 11,5% env. sur le S2 (vs 10,2% sur le S2 2019)). L'année 2021 est attendue à nouveau en hausse', relève le broker.

