Infotel: dans le vert, un broker ajuste son conseil

(CercleFinance.com) - Infotel gagne près de 4% à Paris, soutenu par une analyse d'EuroLand Corporate qui remonte sa recommandation sur le titre, passant de 'accumuler' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 58 à 64 euros, compte tenu de ses estimations et des paramètres de marché, après la publication des résultats annuels de la société.



Si le ROC hors actions gratuites est ressorti à 21,9 millions avec actions gratuites, en-dessous des attentes (23,4 millions) du bureau d'études, celui-ci note qu'Infotel va proposer un dividende de 1,60 euro pour compenser la dilution liée aux actions gratuites.



'Sur l'exercice 2022, Infotel vise un rythme de croissance supérieur à celui de son marché, sachant que Numeum prévoit une hausse de 7,1% du secteur numérique dont 4,4% pour les ESN (entreprises de services numériques)', ajoute l'analyste







Valeurs associées INFOTEL Euronext Paris +1.70%