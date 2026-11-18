Communiqué de presse INFOTEL
Calendrier de communication financière 2027
Mercredi 27 janvier 2027
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2026
Mercredi 24 mars 2027
Résultats annuels 2026 audités
Jeudi 25 mars 2027 (matin)
Réunion d’analystes
Vendredi 30 avril 2027
Publication du Document d’Enregistrement Universel 2026
Mercredi 12 mai 2027
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2027
Mercredi 26 mai 2027– 14h30
Assemblée Générale des actionnaires
Mercredi 28 juillet 2027
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2027
Mercredi 22 septembre 2027
Résultats du 1er semestre 2027 audités + rapport financier semestriel
Jeudi 23 septembre 2027 (matin)
Réunion d’analystes
Mercredi 27 octobre 2027
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2027
Mercredi 26 janvier 2028
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2027
Toutes les publications sont post-clôture.
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