Infotel améliore nettement sa rentabilité au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2022, le résultat net d'Infotel est ressorti à 9,8 millions d'euros, en hausse de 54,7%. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 14,1 millions d'euros, en croissance de 38,1%, bénéficiant d’une bonne maîtrise des coûts. La marge opérationnelle courante s'est élevée à 9,5% du chiffre d’affaires, contre 7,9% au premier semestre 2021. Le spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe a enregistré une croissance de 15,6% entièrement organique à 149,3 millions d'euros.

Au 30 juin 2022, le groupe ne présente aucune dette financière. La trésorerie à la fin du premier semestre 2022 s'établit à 94,8 millions d'euros.

Dans un contexte commercial très porteur et avec une offre en phase avec les besoins du marché, Infotel est confiant au second semestre 2022 dans la poursuite d'une croissance soutenue et dans l'atteinte d'une marge opérationnelle courante au moins égale à celle du premier semestre, conformément à son plan stratégique 2026.

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.