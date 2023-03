Inflation: Michel-Edouard Leclerc boude une réunion de la distribution à Bercy

Michel-Edouard Leclerc n'a pas voulu participer à une réunion de la grande distribution lundi sur l'inflation et "aller sur la photo" avec les ministres Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, a-t-il expliqué, relevant "un côté orchestration" et de communication politique autour du panier "anti-inflation".

"Je ne vais pas aller sur la photo pour dire Leclerc vend moins cher", a lancé sur CNews le président du comité stratégique des centres Leclerc, au même moment où, au ministère de l'Economie, devait débuter une réunion avec la grande distribution pour évoquer les mesures anti-inflation des distributeurs.

Bercy doit également dévoiler, à l'issue de la réunion, un nouveau rapport de l'Inspection générale des finances sur les marges dans la filière alimentaire, depuis les agriculteurs jusqu'aux consommateurs en passant par l'industrie agroalimentaire.

Plusieurs enseignes ont d'ores et déjà annoncé des modérations de prix, rendant de facto superflu le projet gouvernemental d'un "panier anti-inflation" -- un projet qui a buté sur l'impossibilité pour le gouvernement d'encadrer trop rigoureusement les prix, pour des questions de concurrence.

Sans attendre de projet gouvernemental, Système U avait été dès début février la première enseigne à lancer son propre panier. Ce week-end, Carrefour, Intermarché et Monoprix lui ont emboîté le pas.

Si Leclerc, premier réseau de distribution français, "ne s'interdit rien", son patron "préfère pour le moment être mois cher sur tout" et éviter "un cône aussi restreint de communication" qui "donne l'impression qu'on se rattrape sur le reste".

"J'ai pas attendu une réunion publique pour être moins cher", a affirmé M. Leclerc, qui ne veut pas "sacrifier cette image prix sur l'autel d'une communication politique".

Pour autant "je ne claque pas la porte au nez de Bruno le Maire", a-t-il assuré, ajoutant qu'il allait parler au ministre "tout à l'heure" au téléphone.

ys/kd/spi