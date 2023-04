Inflation: la surprise pourrait venir des biens, selon La Française AM

(AOF) - Le futur de l’inflation américaine devrait voir se confronter « d’un côté des effets désinflationnistes sur les services et la nourriture et d’un autre côté des effets plus inflationnistes sur les matières premières énergétiques et les biens », affirme François Rimeu, Stratégiste sénior, La Française AM. Pour lui c’est « l’inflation des biens » qui pourrait être la variable à surveiller durant le second semestre » « même si aujourd’hui tous les yeux sont tournés vers les services ».

L'inflation des services est " logiquement ciblée par Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed), comme étant le principal problème actuel " estime François Rimeu, précisant que cette inflation des services " reste proche de ses plus hauts à 7,1% en mars, principalement du fait de la composante immobilière en général et de la composante " OER " (Owners' Equivalent Rent) en particulier ". Cette dernière composante bouge " historiquement très lentement ", et " il est probable que cela prenne encore de nombreux mois avant de la voir baisser de manière franche ".

Le secteur des transports qui montre encore trop d'inflation (billets d'avion en particulier) mais " ces risques devraient selon nous diminuer graduellement quand les pressions salariales s'estomperont ", ajoute François Rimeu.

S'agissant des biens, " nous arrivons à la fin des effets de base négatifs " " un peu comme sur le marché du pétrole ", ce qui " entrainera au cours des prochains mois un chemin d'inflation des biens plus problématique pour la Fed ".

François Rimeu estime que le marché des voitures est particulièrement à surveiller, celles-ci " représentent 7,6% du panier d'inflation, ce qui est loin d'être neutre ". Or " le prix des voitures neuves continue de progresser à un rythme soutenu de 6,1% sur 12 mois glissants (à fin mars 2023) ", avec pour corollaire " le prix des voitures d'occasion qui remonte à nouveau. "