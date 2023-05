Inflation : la Fed pourrait gagner son pari

La hausse des taux annoncée le 3 mai par Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, devrait être la dernière selon nombre d'experts. (© Fed)

La hausse des prix aux États-Unis connaît une décélération lente et continue. Le resserrement monétaire semble aujourd’hui achevé.

Slowly but surely. Le reflux de l’inflation aux États-Unis se confirme, mais à un rythme lent, toujours freiné par des vents contraires. Pour la première fois depuis deux ans, l’indice américain des prix à la consommation est repassé le mois dernier en dessous de 5% en rythme annuel, à 4,9%, avec une inflation sous-jacente en très légère baisse (5,5%, contre 5,6% en mars).

Alors que la hausse des prix des biens a subi une décélération assez forte depuis plus d’un an, à commencer par ceux des matières premières et des produits énergétiques, cette inflation persistante est en grande partie liée au secteur des services, notamment à la progression des loyers.

Au total, même si l’économie montre toujours des signes de surchauffe outre-Atlantique, avec un marché de l’emploi très résistant, l’évolution des prix reste à peu près conforme aux anticipations.

Des anticipations abusives

Cette lente désinflation justifie-t-elle que la Réserve fédérale mette fin à sa politique de resserrement monétaire, après le relèvement de 25 points de base de ses taux directeurs (de 5 à 5,25% pour les «fed funds»), annoncé le 3 mai ? En tout cas, elle a préparé les esprits à cette éventualité.

Dans son communiqué, la Fed fait savoir, en substance, qu’un «resserrement supplémentaire de la politique monétaire» dépendra désormais du contexte. C’est donc «wait and see»