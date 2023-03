" Inflation et hausse des taux ne sont pas une fatalité pour une SCPI " (Sofidy)

" La remontée des taux sans risque, aux alentours de 3% en France pour l'OAT à 10 ans, réduit mécaniquement la prime de risque des actifs immobiliers et donc leur attractivité. Par ailleurs, le renchérissement du coût du crédit pèse sur la demande des investisseurs pour les actifs immobiliers ", explique Sofidy.

Selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, l'ILC était en hausse annuelle de 5,37% au troisième trimestre 2022, et l'ILAT de 5,88%.

Pourtant, selon le spécialiste des investissements immobiliers, les solutions d'investissement pierre-papier, au premier rang desquelles les SCPI, peuvent amortir en partie, à travers la hausse des loyers perçus, l'inflation et donc l'érosion des rendements réels de l'épargne financière.

(AOF) - Selon Sofidy, " même si l’immobilier n’est pas un actif sans risque, des SCPI aux fondamentaux solides, gérées avec prudence et discipline, sont bien armées pour affronter les deux grands défis actuels que sont le retour de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt. Il indique que les conséquences sur les actifs immobiliers de la persistance d’une inflation élevée inquiètent les épargnants.

