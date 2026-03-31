Infinimmune et Merck concluent un pacte pour la découverte d'anticorps

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de biotechnologie Infinimmune a déclaré mardi avoir conclu un accord avec Merck MRK.N , qui pourrait représenter jusqu'à **environ** 838 millions de dollars en paiements d'étape, afin de découvrir et de développer de multiples anticorps pour diverses cibles de maladies non divulguées.

* Dans le cadre de cet accord, la société privée Infinimmune recevra un paiement initial non divulgué et pourrait recevoir des paiements d'étape liés à plusieurs médicaments candidats d'une valeur maximale d'environ 838 millions de dollars.

* Merck aura le droit exclusif de développer et de commercialiser les anticorps candidats issus de la collaboration.

* Infinimmune a déclaré qu'elle utiliserait sa plateforme propriétaire pour passer au crible un grand nombre de cellules immunitaires humaines et identifier les anticorps naturels, puis utiliser des outils d'intelligence artificielle pour les affiner et les améliorer.

* Les entreprises n'ont pas divulgué les cibles pathologiques sélectionnées par Merck pour le partenariat.

* Infinimmune se concentre sur la découverte de médicaments à base d'anticorps directement à partir du système immunitaire humain.

* En dehors de l'accord avec Merck, Infinimmune développe également ses propres médicaments en phase de démarrage pour l'eczéma modéré à sévère et d'autres maladies liées à l'immunité.