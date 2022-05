Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon: va convertir une usine US à l'énergie verte information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 16:52









(CercleFinance.com) - Infineon a basculé l'exploitation de son usine de semi-conducteurs d'Austin, au Texas vers une énergie 100 % renouvelable.



Il s'agit d'une étape importante dans l'objectif de l'entreprise d'utiliser l'énergie verte pour tous ses sites américains d'ici la fin de l'année civile 2022.



Infineon utilisera de l'énergie renouvelable certifiée d'Austin Energy provenant de parcs éoliens locaux au Texas. En 2021, l'entreprise a tourné la totalité de sa consommation d'électricité vers l'énergie verte en Europe.



' D'ici la fin de l'année, la totalité de la consommation d'énergie de notre production américaine proviendra d'énergie renouvelable. En tant que leader du marché des semi-conducteurs de puissance, Infineon apporte une contribution significative à l'efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique. ' a déclaré Steve James, vice-président des opérations fab, Infineon Americas.





