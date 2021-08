Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : une situation d'approvisionnement 'serrée' information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Infineon a publié mardi des résultats en nette amélioration au titre de son troisième trimestre clos fin juin, à la faveur d'une demande vigoureuse, mais également mis en garde contre une situation 'extrêmement serrée' au niveau de ses approvisionnements. Sur son troisième trimestre fiscal, le numéro un européen des puces pour l'automobile a dégagé un bénéfice de 245 millions d'euros, à comparer avec une perte de 128 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe allemand affiche un chiffre d'affaires en hausse de 25% à 2,7 milliards d'euros, une performance inférieure aux prévisions des analystes d'UBS qui l'attendaient à 2,8 milliards. Sa marge opérationnelle ressort toutefois à 18,2%, au-dessus de l'estimation de 18% qui avait été fixée par UBS. L'action chutait de 1,5% à la Bourse de Francfort, en queue de peloton de l'indice DAX qui grignotait au même moment 0,1%. Reinhard Ploss, son directeur général, a en effet prévenu qu'avec des niveaux de stocks à des plus bas 'historiques', toutes mesures de restriction liées à la pandémie, comme celles récemment prises en Malaisie, risquent d'avoir des conséquences 'particulièrement graves' sur l'activité. Infineon prévoit pour cette année un chiffre d'affaires de l'ordre de 11 milliards d'euros, pour une marge opérationnelle d'au moins 18%.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -0.37%