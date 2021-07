Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : un partenariat dans les cartes biométriques Cercle Finance • 15/07/2021 à 16:37









(CercleFinance.com) - Le fabricant de semi-conducteurs allemand Infineon a annoncé jeudi qu'il allait s'associer au norvégien Idex Biometrics afin de concevoir une carte à puce biométrique. Leur plateforme commune prévoit d'associer le nouveau contrôleur de sécurité SLC38BML800 d'Infineon à la technologie d'authentification d'empreintes digitales TrustedBio développée par Idex. Les deux groupes expliquent que l'intégration d'un capteur d'empreinte digitale, d'éléments de sécurité, d'un système de gestion de l'énergie et d'outils de communications au sein de leur offre doit permettre de simplifier la fabrication en série de ces cartes. D'après ABI Research, le marché des cartes de paiement biométriques pourrait atteindre 353 million d'unités par an d'ici à 2025.

