Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon: un analyste révise ses estimations information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - 'L'automobile tient vraiment bien, le consumer pourrait mettre plus de temps que prévu à se rétablir', estime Oddo BHF. L'analyste maintient ses attentes pour l'exercice 2023, mais révise en baisse celles pour 2024 et 2025 de 10% et 3% respectivement,



Oddo BHF reste néanmoins constructif sur Infineon, 'qui investit des sommes importantes dans de nouvelles capacités de production pour continuer de croitre à un rythme de 10% par an et générer des marges de 25% en moyenne au travers des cycles'.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Infineon, mais abaisse son objectif de cours de 10% à 45 euros (soit un potentiel toujours important de 41%) sur la base de révisions en baisse de ses prévisions pour le groupe allemand de semiconducteurs.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -0.52%