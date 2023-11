Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon: titre en hausse, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - Infineon Technologies gagne plus de 2% à Francfort, aidé par une analyse de Jefferies qui relève sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 40 à 46 euros, mettant en avant un portefeuille automobile leader sur le marché du fabricant allemand de semi-conducteurs.



Le broker estime que ce portefeuille, avec des gains de parts de marché attendus sur plusieurs produits, 'positionne le groupe pour une forte croissance des contenus dans les voitures au cours des cinq à sept prochaines années'.



'Bien que d'autres réductions d'estimations à court terme soient probables, nous les considérons comme intégrées dans les cours', estime en outre Jefferies, ajoutant qu'elles pourraient être plus que compensées par de la revalorisation.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA +2.01%