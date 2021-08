Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : surnage avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Infineon surnage dans le vert à Francfort avec un gain de moins de 1%, aidé par Stifel qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 32 à 43 euros sur le titre du fabricant de semiconducteurs. Attribuant la sous-performance du titre par rapport à son secteur en 2021 aux contraintes de capacités et à une amélioration de la marge brute moindre qu'anticipé, le broker pense que ces vents contraires vont diminuer avec l'entrée en 2022.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -1.30%