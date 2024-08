Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon: stable après un accord sur le dossier Qimonda information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Infineon évolue près de son équilibre à Francfort, après la conclusion jeudi soir par le fabricant de puces, d'un accord de règlement avec l'administrateur judiciaire de Qimonda, moyennant 800 millions d'euros (753,5 millions sans des accords précédents).



Cet accord mutuel met un terme à un litige devant la justice bavaroise concernant la faillite de Qimonda et remontant à la fin de l'année 2010, dans le cadre duquel l'administrateur judiciaire réclamait à Infineon 3,4 milliards d'euros, ainsi que des intérêts.



Rappelant que les provisions dans les comptes d'Infineon pour ce dossier se montaient à 212 millions d'euros à fin 2023, Stifel prévient que la différence se retrouvera dans le compte de résultats de l'exercice 2023-24, attendu le 12 novembre.



'Le montant élevé de l'accord constitue une surprise négative pour nous', reconnait le broker, qui réaffirme néanmoins sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 38 euros, jugeant qu'il 'ne change pas le cas d'investissement à long terme'.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 32,00 EUR XETRA -0,36%