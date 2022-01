Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : sauve le support des 38,5E information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 18:12









(CercleFinance.com) - Infineon sauve in-extremis le support des 38,5E (des 14, 17 et 20 décembre) et se redresse vers 39,5E (ex-clôture du 6 janvier): la tendance demeurera baissière à court terme tant que le cours restera 'coiffé' par la résistance oblique issue du zénith des 43,7E qui gravite vers 40,5E.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA +2.49%