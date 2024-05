Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon : s'envole +13% vers 36,6E, franchit 35,8E information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) -Infineon voit ses anticipations de C.A 'moins pires que prévues' saluées (soulagement), le titre s'envole +13% vers 36,6E, franchit 35,8E efface la résistance des 35,4E/35,8E (des 8 janvier et 13 mars).

Le prochain objectif devient le retracement du zénith des 38,91E du 15 décembre 2023... le suivant sera le retracement du plus haut sur 12 mois des 40E du 31 juillet 2023.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES XETRA +12.93%