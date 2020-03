Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : retire ses objectifs pour l'exercice 2020 Cercle Finance • 27/03/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le fabricant de puces allemand Infineon Technologies a retiré ses perspectives pour l'exercice 2020, invoquant une 'faible visibilité', car la pandémie de coronavirus perturbe gravement ses chaînes d'approvisionnement, ses marchés et ses économies. À ce stade, les implications spécifiques sur les ventes et les bénéfices pour l'exercice en cours ne peuvent être évaluées ou quantifiées de manière fiable, a indiqué le groupe dans un communiqué. 'Ce n'est pas surprenant étant donné le flux de nouvelles au cours de la dernière semaine sur les fermetures d'usines de nombreux constructeurs automobiles alors que les gouvernements imposent des restrictions pour tenter de contenir l'épidémie', a noté un analyste. À l'origine, Infineon avait prévu d'augmenter ses revenus de 5% en glissement annuel. Le courtier britannique Liberum a déclaré avoir réduit son objectif de cours à 22 euros, contre 27 euros pour prendre en compte les prévisions de baisse.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -7.00%