Infineon : résultats meilleurs que prévu, le tritre grimpe

(CercleFinance.com) - Infineon a dévoilé mardi des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre clos fin juin, mettant en avant son modèle 'diversifié' ainsi que la récente acquisition de l'américain Cypress. Le groupe de semi-conducteurs allemand a fait état d'une perte nette de 128 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, contre un bénéfice de 224 millions d'euros sur la période équivalente de 2019. Son chiffre d'affaires, en hausse de 8% à presque 2,2 milliard d'euros, ressort néanmoins au-dessus du consensus, qui le donnait à 2,1 milliard d'euros. Infineon souligne que ce chiffre tient compte pour la première fois du périmètre du fabricant californien de microcontrôleurs et de mémoires flash Cypress, dont le rachat a été bouclé courant avril. Sa marge brute s'est quant à elle établie à 10,1%, contre 13,8% à l'issue du trimestre clos fin mars. 'Nous considérons ces résultats solides comme rassurants', commentent ce matin les analystes d'UBS, qui restent à l'achat sur la valeur. 'Nous nous attendons à ce qu'ils rassurent les investisseurs compte tenu de la résistance des marges du groupe', souligne le broker. L'action grimpait de presque 5% à la Bourse de Francfort mardi matin, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX qui perdait 0,2% au même moment.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA +3.95%