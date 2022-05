Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon: relève ses prévisions pour l'exercice 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 10:43









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,298 milliards d'euros pour le deuxième trimestre de son exercice 2022 (clos le 31 mars 2022), en hausse de 4 % par rapport au trimestre précédent et de 22 % en glissement annuel.



Le résultat sectoriel est de 761 millions d'euros, la marge de résultat ressort à 23,1 % et le Free Cash Flow est de 120 millions d'euros.



Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 3,4 milliards d'euros au 3ème trimestre. Sur cette base, la marge de résultat sectoriel est attendue à environ 21 %.



Pour l'exercice 2022, la direction vise un chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros (contre auparavant 13,0 milliards d'euros). La marge de résultat sectoriel est attendu supérieure à 22 % (contre environ 22 % auparavant). Le flux de trésorerie disponible devrait atteindre environ 1,1 milliard d'euros (contre environ 1,0 milliard d'euros auparavant).



' La décarbonisation et la numérisation changeront profondément le monde dans lequel nous vivons au cours de la prochaine décennie. Nous menons activement ce changement, tout en saisissant ces opportunités pour générer une croissance rentable. ' a déclaré Jochen Hanebeck, DG d'Infineon.





