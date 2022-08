Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : rechute lourdement sous les 24E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 12:04









(CercleFinance.com) - Infineon rechute lourdement sous les 24E et perd plus de 4% vers 23,9E.

Le titre valide une franche cassure du petit support des 25E et se dirige vers un test du support des 23,4E testé les 16 et 23 juin dernier.

La brutalité du signal de baisse interdit d'exclure un re-test du plancher des 21E du 5 juillet dernier.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -3.22%