(CercleFinance.com) - Infineon pulvérise la résistance des 34E et grimpe vers 36E: la route du comblement du 'gap' des 38,13E (du 2 août) puis de 2 résistances majeures qui sont situées à 39E (des 14 juin et 14 juillet) puis 40E, le zénith annuel du 31 juillet.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA +4.16%