Infineon: prévision de revenus légèrement abaissée

(CercleFinance.com) - Infineon indique avoir légèrement abaissé sa prévision annuelle de revenus, à l'occasion d'une publication pour son troisième trimestre comptable pénalisée par 'un environnement de marché toujours difficile'.



Le fabricant allemand de semiconducteurs anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros (et non plus 15,1 milliards), mais attend toujours une marge sectorielle d'environ 20% et une marge brute ajustée 'dans la fourchette basse de la quarantaine'.



'La reprise sur nos marchés cibles ne progresse que lentement. La faiblesse prolongée de la dynamique économique a entraîné des niveaux de stocks dans de nombreux domaines qui ont recouvert la demande finale', explique son CEO Jochen Hanebeck.



Sur le trimestre clos fin juin, Infineon a engrangé un BPA ajusté en baisse de 37% en comparaison annuelle, à 0,43 euro, avec des marges des segments et brute ajustée en retraits à 19,8% et 42,2% respectivement, pour des revenus en recul de 9% à 3,7 milliards.





