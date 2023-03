Infineon plus optimiste sur ses perspectives

(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs Infineon a relevé ses prévisions pour le deuxième trimestre et pour l’exercice 2023. Il affiche la plus forte hausse du Dax40, progressant de plus de 7% à 36 eurSur le deuxième trimestre, le concurrent de STMicroelectronics cible des revenus supérieurs à 4 milliards d’euros contre environ 3,9 milliards d’euros auparavant. Grâce à des revenus plus élevés, des effets prix et mix-produits positifs et un coût de l’énergie moins élevé qu'anticipé, la marge d'exploitation ajustée est attendue dans le haut de la fourchette de 25% à 30% contre environ 25% précédemment.

Grâce à des revenus plus élevés, des effets prix et mix-produits positifs et un coût de l'énergie moins élevé qu'anticipé, la marge d'exploitation ajustée est attendue dans le haut de la fourchette de 25% à 30% contre environ 25% précédemment.

Infineon vise désormais un chiffre d'affaires significativement supérieur à sa précédente prévision de 15,5 milliards d'euros, plus ou moins 500 millions de dollars, pour son exercice 2023, qui s'achèvera fin septembre, contre 13,5 milliards précédemment. La société anticipe un " impact positif correspondant " sur sa marge d'exploitation ajustée.

Infineon a souligné la résilience de ses principaux segments automobile et industriel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.