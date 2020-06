Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : plombé par des propos de broker Cercle Finance • 11/06/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Infineon lâche 3,5% à Francfort, sur fond d'une reprise de couverture chez Crédit Suisse à 'sous-performance', opinion assortie d'un objectif de cours de 17 euros, impliquant un potentiel de baisse d'environ 20% pour le titre du fabricant de semiconducteurs. S'il juge Infineon 'bien placé pour bénéficier de tendances séculaires comme l'électrification des véhicules, l'automation industrielle et la connectivité d'Internet des Objets, le broker pense que le titre semble valorisé 'pour la perfection'. Selon Crédit Suisse, le cours de Bourse reflète ainsi une progression de 10% par an du chiffre d'affaires du groupe allemand au-delà de son exercice 2020, avec des marges à moyen terme atteignant près de 19%.

