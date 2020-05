Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon : placement d'actions nouvelles réalisé Cercle Finance • 27/05/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Infineon indique avoir placé 55 millions d'actions nouvelles, dans le cadre d'une construction accélérée de livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels, à un prix unitaire de 19,30 euros, soit des recettes brutes de l'ordre de 1,06 milliard. 'Après déduction des commissions et dépenses, les fonds seront utilisés pour rembourser une partie du financement apporté par les banques pour l'acquisition de Cypress Semiconductor', explique le fabricant allemand de semi-conducteurs.

Valeurs associées INFINEON TECHNOLO XETRA -2.28%