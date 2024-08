Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon: ouvre une usine de semi-conducteurs en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 11:01









(CercleFinance.com) - Infineon annonce l'ouverture d'une nouvelle usine en Malaisie qui deviendra la plus grande et la plus compétitive usine de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC) de 200 millimètres au monde.



L'usine de puissance SiC de 200 millimètres à haut rendement renforcera le rôle d'Infineon en tant que leader mondial des semi-conducteurs.



La première phase de l'usine, avec un volume d'investissement de deux milliards d'euros, se concentrera sur la production de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium et inclura l'épitaxie au nitrure de gallium (GaN).



La deuxième phase pourra porter sur un investissement pouvant aller jusqu'à cinq milliards d'euros. Au total, jusqu'à 4 000 emplois seront créés grâce au projet.



Les semi-conducteurs SiC augmentent l'efficacité des véhicules électriques, des stations de recharge rapide et des trains, ainsi que des systèmes d'énergie renouvelable et des centres de données d'IA.



' Les nouvelles générations de semi-conducteurs de puissance basés sur des technologies innovantes telles que le carbure de silicium sont une condition préalable absolue à la décarbonisation et à la protection du climat. ', a déclaré Jochen Hanebeck, DG d'Infineon Technologies.





