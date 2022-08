Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Infineon: nette hausse du titre, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 16:52









(CercleFinance.com) - Infineon gagne plus de 3% à Francfort après une très bonne publication au titre du troisième trimestre comptable. Oddo BHF a d'ailleurs réitéré son opinion 'surperformance' sur Infineon et relève son objectif de cours de 30 à 35 euros, ainsi que ses estimations de BPA de 10% sur 2022 et de 7% sur 2023.



Le bureau d'études retient des éléments très positifs de la publication trimestrielle de la veille, citant par exemple la solidité de la demande, un carnet de commandes record, ou encore un impact limité de la hausse du prix du gaz.



'Nous continuons, par ailleurs, d'apprécier le profil d'Infineon, exposé aux tendances structurelles d'électrification et de digitalisation des marchés automobiles et industriels', poursuit Oddo, notant que le titre est toujours en retard par rapport au secteur.





