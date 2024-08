Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon: les prévisions financières des analystes information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 46 euros sur Infineon, notant qu'après la baisse du titre de 20% en un mois (entrainé par le secteur et les mauvais résultats de STMicro), le titre se paye moins de huit fois l'EBITDA 2025.



'Dans ce début de phase de reprise qui s'engage, bien que son rythme soit une interrogation, il est légitime d'envisager de viser à moyen terme le multiple moyen du cycle de 10 fois observé sur les quatre dernières années', juge l'analyste.



Au lendemain de résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, il souligne aussi que, 'au-delà des questions sur le rythme de la reprise, le groupe reste très confiant sur les drivers de croissance structurels et sur son positionnement'.



Stifel maintient également sa note d'achat sur le titre Infineon avec un objectif de cours abaissé de 41 à 38 euros.



'Nous mettons à jour notre modèle financier afin de refléter une reprise cyclique moins prononcée en 2025, compte tenu de la détérioration des indicateurs macroéconomiques au cours des dernières semaines', explique en substance le broker.



Ainsi, Stifel abaisse ses prévisions de BPA pour 2024E/2025E de 4%/14% et prévoit une reprise sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie en 2025.



'Nous pensons que la valorisation d'Infineon est attrayante compte tenu du profil de croissance structurelle à long terme de la société. Les actions devraient être réévaluées en 2025, une fois que la situation macroéconomique s'améliorera', conclut le bureau d'analyses.



UBS a laissé aussi inchangé son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 44 E.



'Le portefeuille solide d'Infineon et la surperformance au deuxième trimestre suggèrent une tendance à la hausse sur le long terme avec un potentiel de progression significatif' indique le bureau d'analyses.



'Le résultat d'exploitation du troisième trimestre fiscal est supérieur de 2 % aux prévisions. Sur la base des nouvelles prévisions pour le quatrième trimestre, nous nous attendons à des modifications mineures du BPA pour les exercices 2024 et 2025, ce qui devrait soutenir l'action aujourd'hui' indique UBS.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 29,74 EUR XETRA -0,63%